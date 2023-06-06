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Наличие неоплаченного штрафа не будет препятствием для снятия с учета утилизуемого автомобиля

Наличие неоплаченного штрафа не будет препятствием для снятия с учета утилизуемого автомобиля Наличие неоплаченного штрафа за утилизацию автомобиля не станет препятствием для снятия его с постоянного учета.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 10:29
Наличие неоплаченного штрафа не будет препятствием для снятия с учета утилизуемого автомобиля

Наличие неоплаченного штрафа не будет препятствием для снятия с постоянного учета автомобиля, подлежащего утилизации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону ”О дорожном движении“.

Согласно изменению, подлежащие утилизации транспортные средства, в соответствии с законом "Об отходах", снимаются с постоянного учета по решению соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию. При этом наличие неоплаченных штрафов, предусмотренных пунктами вторым и третьим части IX-I статьи 27 настоящего закона, не будет препятствием для снятия транспортного средства с постоянного учета.

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