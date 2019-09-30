Начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня начинается первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана.
Как сообщает Report, заседание Милли Меджлиса начнется с государственного гимна.
Повестка заседания включает 20 вопросов.
Это поправки в законы "О предупреждении насилия в семье", "О социальной службе", "О государственной заботе больным с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", "О профессиональном образовании", "Об образовании"; "О рекламе", "О правах ребенка", "О дошкольном образовании", "О кинематографии", "О средствах массовой информации", "Об издательском деле", "Об общественном телевидении и радиовещании", "О телекоммуникациях", "О театре и театральной деятельности", "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих", "О трудовых пенсиях" и "Об Азербайджанском обществе красного полумесяца" и т.д.
İlkin PirəliАвтор новости