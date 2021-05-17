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Начался визит Сахибы Гафаровой в Италию 

Начался визит Сахибы Гафаровой в Италию  17 мая по приглашению итальянской стороны начался официальный визит в эту страну делегации парламента Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой.
Милли Меджлис
17 мая 2021 г. 17:20
Начался визит Сахибы Гафаровой в Италию 
Сахиба Гафарова

17 мая по приглашению итальянской стороны начался официальный визит в эту страну делегации парламента Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой.

Как передает Report, в состав делегации входят председатель парламентского комитета Тахир Миркишили, глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы, Афет Гасанова, руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев и др. официальные лица.

17 мая делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса в римском аэропорту "Чампио" встретили председатель постоянной комиссии по внешним связям и эмиграции Сената Италии Вито Петрочелли, посол нашей страны в Италии Мамед Ахмедзаде.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса проведет встречи с председателями обеих палат парламента Италии и министром иностранных дел страны, обменяется мнениями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских связей двух стран. Также запланированы встречи делегации с членами группы дружбы в парламенте Италии и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.

Визит парламентской делегации завершится 19 мая.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarovanın İtaliyaya rəsmi səfəri başlayıb

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