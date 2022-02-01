О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начался официальный визит делегации парламента Азербайджана в страны Балтии

Начался официальный визит делегации парламента Азербайджана в страны Балтии 1 февраля начался официальный визит парламентской делегации во главе со Спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в страны Балтии.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 22:37
Начался официальный визит делегации парламента Азербайджана в страны Балтии

1 февраля начался официальный визит парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в страны Балтии.

Как передает Report, в состав делегации входят руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Латвией Кямран Байрамов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Литвой Насиб Махамалиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Эстонией Жаля Ахмедова, депутаты Рашад Махмудов, Эльнур Аллахвердиев и другие официальные лица.

Парламентскую делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса встретили в международном аэропорту "Рига" посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, посол Латвии в Азербайджане Даинис ГаранчС и другие официальные лица.

В ходе визита, С.Гафарова встретится с президентом Латвии, спикером Сейма, премьер-министром и другими официальными лицами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarovanın başçılığı ilə nümayəndə heyətinin Baltikyanı ölkələrə səfəri başlayıb

Экслюзивные новости

В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi