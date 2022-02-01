Начался официальный визит делегации парламента Азербайджана в страны Балтии

1 февраля начался официальный визит парламентской делегации во главе со Спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в страны Балтии.

1 февраля начался официальный визит парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в страны Балтии.

Как передает Report, в состав делегации входят руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Латвией Кямран Байрамов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Литвой Насиб Махамалиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Эстонией Жаля Ахмедова, депутаты Рашад Махмудов, Эльнур Аллахвердиев и другие официальные лица.

Парламентскую делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса встретили в международном аэропорту "Рига" посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, посол Латвии в Азербайджане Даинис ГаранчС и другие официальные лица.

В ходе визита, С.Гафарова встретится с президентом Латвии, спикером Сейма, премьер-министром и другими официальными лицами.