Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Repor в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входят 20 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О культурной столице Азербайджана – городе Шуше" (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, в законы "О предпринимательской деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе" (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальных пособиях" (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в законы "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом" (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах юстиции" (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в закон "Об общем образовании" (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)" и "Об образовании" (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды" (второе чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" (второе чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности" (второе чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, законы "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Об обеспечении единства измерений" (второе чтение);

18. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (первое чтение);

19. Законопроект о внесении изменений в законы "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (первое чтение);

20. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).