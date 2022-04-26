Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку дня заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 19 вопросов:

1. О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики;

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О наркологической службе и контроле" (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об органах пограничной охраны";

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании";

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана – городе Шуше" (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе" (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (первое чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом" (первое чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (первое чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

18. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (первое чтение);

19. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)" и "Об образовании" (первое чтение).