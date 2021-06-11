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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
11 июня 2021 г. 11:14
Началось заседание Милли Меджлиса
Report
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Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 9 вопросов, среди которых: внесение поправок в законы Азербайджанской Республики "О статусе военнослужащих", "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", "О статусе и социальной защите лиц, участвовавших в устранении чернобыльской аварии и пострадавших в результате аварии", о внесении поправок в закон АР "О правах лиц с инвалидностью" и др.

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