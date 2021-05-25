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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса В повестку заседания вошли 18 вопросов
Милли Меджлис
25 мая 2021 г. 11:21
Началось заседание Милли Меджлиса
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Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 18 вопросов, среди которых: законопроект "О городе Шуша – культурной столице Азербайджана" (первое чтение), законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)", законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение), законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение) и др.

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