Началось заседание Милли Меджлиса

На повестке заседания 13 вопросов

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на повестке заседания 13 вопросов.

Депутаты заслушают доклад Омбудсмена, рассмотрят законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, поправки в Трудовой Кодекс и Кодекс об административных проступках, а также ряд законов, в том числе в "Закон об электроэнергетике", "Судебно-правовом совете", "О ветеранах", "Об увековечивании имени шехида и уступках семьям шехидов".