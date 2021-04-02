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Началось заседание Милли Меджлиса 

Началось заседание Милли Меджлиса  На повестке заседания 13 вопросов
Милли Меджлис
2 апреля 2021 г. 11:38
Началось заседание Милли Меджлиса 
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Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на повестке заседания 13 вопросов.

Депутаты заслушают доклад Омбудсмена, рассмотрят законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, поправки в Трудовой Кодекс и Кодекс об административных проступках, а также ряд законов, в том числе в "Закон об электроэнергетике", "Судебно-правовом совете", "О ветеранах", "Об увековечивании имени шехида и уступках семьям шехидов".

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