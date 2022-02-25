Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 11 вопросов.

Парламентарии рассмотрят заявление Милли Меджлиса Азербайджана в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида, проект решения Милли Меджлиса о выборе члена парламентского комитета по культуре, законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджана" (третье чтение), законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение), законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (третье чтение), проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "О нормативных юридических актах" (второе чтение), законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (второе чтение) и др.