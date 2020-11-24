Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, на заседании под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой будет рассмотрен ряд законопроектов.
Среди них поправки в "Закон Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением орденов и медалей в честь Победы в Отечественной войне, рассмотрение проектов закона "Об учреждении звания Герой Отечественной войны", "О государственной службе", "Об окружающей среде" и пр.