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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса На заседании под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой будет рассмотрен ряд законопроектов
Милли Меджлис
24 ноября 2020 г. 11:19
Началось заседание Милли Меджлиса
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой будет рассмотрен ряд законопроектов.

Среди них поправки в "Закон Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением орденов и медалей в честь Победы в Отечественной войне, рассмотрение проектов закона "Об учреждении звания Герой Отечественной войны", "О государственной службе", "Об окружающей среде" и пр.

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