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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 11 вопросов.

На заседании будут рассмотрены проекты изменений в законы "О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики", "О назначении судей Бакинского апелляционного суда", "Об освобождении судей ряда судов от должностей", "О государственной пошлине".

Кроме того, на обсуждение будут вынесены проекты изменений в Налоговый кодекс и др. законы.

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