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Началось заседание Милли Меджлиса 

Началось заседание Милли Меджлиса  Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 11:09
Началось заседание Милли Меджлиса 
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 33 вопроса.

Среди них проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2022 год" в третьем чтении, проект изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" в третьем чтении, проект изменений в закон "О прожиточном минимуме на 2022 год" в третьем чтении, законопроект об изменении в Налоговый кодекс и др.

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