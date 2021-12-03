Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 33 вопроса.

Среди них проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2022 год" в третьем чтении, проект изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" в третьем чтении, проект изменений в закон "О прожиточном минимуме на 2022 год" в третьем чтении, законопроект об изменении в Налоговый кодекс и др.