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На заседании Милли Меджлиса продолжаются обсуждения госбюджета

На заседании Милли Меджлиса продолжаются обсуждения госбюджета Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса
Милли Меджлис
17 ноября 2022 г. 11:00
На заседании Милли Меджлиса продолжаются обсуждения госбюджета

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании будут продолжены обсуждения документов, включенных в пакет государственного бюджета на 2023 год.

Это законы "О государственном бюджете на 2023 год", "О прожиточном минимуме на 2023 год", "О пороге критерия нуждаемости на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2023 год", а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

В заседании принимают участие члены правительства.

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Версия на английском языке Milli Majlis session kicks off, budget discussions underway
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin iclası başlayıb, büdcə müzakirələri davam etdirilir

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