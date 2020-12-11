Началось заседание Милли Меджлиса

Поправки в законопроекты будут рассматриваться в первом чтении

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 12 вопросов, среди которых утверждение указа президента Азербайджана об отмене военного положения, назначение председателя Счетной палаты, поправки в Гражданский, Трудовой, Таможенный, Налоговый кодексы, в законы "О полном страховании вкладов", "О страховании вкладов", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О профессиональном образовании", "Об общем образовании", "О комитетах Милли Меджлиса" и во Внутренний устав Милли Меджлиса, утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.

Поправки в законопроекты будут рассматриваться в первом чтении.