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Началось заседание Милли Меджлиса 

Началось заседание Милли Меджлиса  Поправки в законопроекты будут рассматриваться в первом чтении
Милли Меджлис
11 декабря 2020 г. 11:12
Началось заседание Милли Меджлиса 
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 12 вопросов, среди которых утверждение указа президента Азербайджана об отмене военного положения, назначение председателя Счетной палаты, поправки в Гражданский, Трудовой, Таможенный, Налоговый кодексы, в законы "О полном страховании вкладов", "О страховании вкладов", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О профессиональном образовании", "Об общем образовании", "О комитетах Милли Меджлиса" и во Внутренний устав Милли Меджлиса, утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.

Поправки в законопроекты будут рассматриваться в первом чтении.

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