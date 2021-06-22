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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
22 июня 2021 г. 11:16
Началось заседание Милли Меджлиса
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Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входят 14 вопросов, среди которых: поправки в законы "О правах лиц с инвалидностью" (третье чтение), "О трудовых пенсиях" (третье чтение), поправки в Трудовой, Гражданский, Гражданско-процессуальный, Семейный, Уголовный, Налоговый, Жилищный, Миграционный, Земельный кодексы, Кодекс исполнения наказаний, Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение) и др.

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