Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входят 14 вопросов, среди которых: поправки в законы "О правах лиц с инвалидностью" (третье чтение), "О трудовых пенсиях" (третье чтение), поправки в Трудовой, Гражданский, Гражданско-процессуальный, Семейный, Уголовный, Налоговый, Жилищный, Миграционный, Земельный кодексы, Кодекс исполнения наказаний, Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение) и др.