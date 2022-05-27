Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 17 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды" (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности" (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, законы "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Об обеспечении единства измерений" (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в законы "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение);

13. Законопроект поправках в закон "Об охране здоровья населения". "О перечне предметов, не допускаемых к обороту в гражданском обороте (исключенных из гражданского оборота)", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту (ограниченному гражданскому обороту) на основании специального разрешения", "О борьбе с торговлей людьми" и "О рекламе" (первое чтение);

14, Законопроект о внесении изменений в закон "Об Алятской свободной экономической зоне" (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Миграционный кодекс, законы "О пожарной безопасности", "О недрах Земли", "О рыболовстве", "О технической безопасности", "Об охране атмосферного воздуха", "О табаке и табачных изделиях", "О телекоммуникациях", "О племенном животноводстве", "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", "О хлопководстве" и "Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством" (первое чтение);

16. Законопроект о поправке в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (первое чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обременении движимого имущества" (первое чтение).