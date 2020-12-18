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Началось заседание Милли Меджлиса Азербайджана

Началось заседание Милли Меджлиса Азербайджана Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана
Милли Меджлис
18 декабря 2020 г. 11:12
Началось заседание Милли Меджлиса Азербайджана

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 16 вопросов.

На заседании будут обсуждены следующие законопроекты:

1. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О полном страховании вкладов" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте", "О профессиональном образовании" и "Об общем образовании" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджанской Республики № 74-İQ от 17 мая 1996 года "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

13. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" № 1559-VQD от 9 апреля 2019 года и "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе"" № 1560-VQD от 9 апреля 2019 года.

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации".

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в утвержденное законом Азербайджанской Республики № 768-IQ от 7 декабря 1999 года "Положение о службе в таможенных органах" (первое чтение).

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