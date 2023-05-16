Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Началось специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Началось специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в заседание под председательством Сахибы Гафаровой принимают участие президент Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, председатель Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али Аль Гебали и председатели парламентов других стран, заместители председателей парламентов 10 стран, члены парламентов 6 стран, а также 4 представителя международных парламентских организаций.

В спецзаседании Милли Меджлиса участвуют 228 иностранных представителей.