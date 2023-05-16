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Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева Началось специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 11:41
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Началось специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в заседание под председательством Сахибы Гафаровой принимают участие президент Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, председатель Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али Аль Гебали и председатели парламентов других стран, заместители председателей парламентов 10 стран, члены парламентов 6 стран, а также 4 представителя международных парламентских организаций.

В спецзаседании Милли Меджлиса участвуют 228 иностранных представителей.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Milli Majlis hosts special session marking 100th anniversary of National Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş xüsusi iclası başlayıb

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