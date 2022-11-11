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Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.
Милли Меджлис
11 ноября 2022 г. 11:16
Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

В обсуждениях принимают участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, министр финансов Самир Шарифов, государственные чиновники и депутаты.

Модератором заседания выступает первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

В ходе обсуждений депутаты представят свои предложения по госбюджету.

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Версия на английском языке Joint session of Milli Majlis committees kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis komitələrinin birgə iclası başlayıb

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