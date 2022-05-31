Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 7 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о назначении на должности членов правления Центрального банка Азербайджанской Республики.

2. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О гражданских обращениях" (первое чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном архивном фонде" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (первое чтение).