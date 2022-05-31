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Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
31 мая 2022 г. 11:02
Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 7 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о назначении на должности членов правления Центрального банка Азербайджанской Республики.

2. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О гражданских обращениях" (первое чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном архивном фонде" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (первое чтение).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin yaz sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb

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