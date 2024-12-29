Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включено обсуждение 10 вопросов.

На заседании будет рассмотрен состав Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе. Парламентарии также утвердят ряд законопроектов в окончательном чтении и примут обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.