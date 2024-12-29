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Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
29 декабря 2024 г. 11:10
Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включено обсуждение 10 вопросов.

На заседании будет рассмотрен состав Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе. Парламентарии также утвердят ряд законопроектов в окончательном чтении и примут обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.

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Версия на английском языке Final plenary meeting of Azerbaijani parliament's autumn session kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyası üzrə son plenar iclası başlayıb

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