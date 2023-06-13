Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания, проходящего под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой, включены 14 вопросов:
1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» (второе чтение);
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год» (второе чтение);
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год» (второе чтение);
4. Проект Закона Азербайджанской Республики «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2022 год» (третье чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Письма-обязательства для подписки на акции, связанные с увеличением капитала Черноморского банка торговли и развития»;
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об разведывательной и контрразведывательной деятельности» (третье чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О производственных и бытовых отходах» (второе чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).