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Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
13 июня 2023 г. 11:10
Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания, проходящего под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой, включены 14 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год» (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год» (второе чтение);

4. Проект Закона Азербайджанской Республики «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2022 год» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Письма-обязательства для подписки на акции, связанные с увеличением капитала Черноморского банка торговли и развития»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об разведывательной и контрразведывательной деятельности» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О производственных и бытовых отходах» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

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Версия на английском языке Next plenary session of Milli Majlis kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb

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