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Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
21 июня 2025 г. 11:05
Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством Сахибы Гафаровой.

В повестке заседания в общей сложности 16 вопросов, включая законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований" и обсуждение в первом чтении законопроекта Конституционного закона "Об утверждении изменений и дополнений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası üzrə növbəti iclası başlayıb

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