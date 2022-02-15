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Началось пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
15 февраля 2022 г. 11:00
Началось пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой, включены 11 вопросов.

В парламенте будет обсуждена ратификация "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области продовольственной безопасности" и "Соглашения об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания".

Депутаты также рассмотрят проекты поправок к закону о медицинском страховании, к кодексу об административных правонарушениях (во втором чтении) и изменения в Градостроительный и строительный кодекс в первом чтении.

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