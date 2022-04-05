Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включено 17 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Грузия о контрольно-пропускных пунктах на государственной границе", проект закона "О принятии, утверждении и разрешении реализации Соглашения об обслуживании рисков между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ООО "GL International LTD" в связи с восстановлением и разработкой блока, в который входят нефтяные месторождения Бузовна-Маштага, Гала и Зиря в Азербайджанской Республике".

Кроме того, депутаты обсудят во втором чтении проекты законов о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", в закон "О государственной пошлине" и в закон "О приватизации государственного имущества".

В рамках заседания парламента также будут обсуждены в первом чтении законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс.