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Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 11:00
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включено 17 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Грузия о контрольно-пропускных пунктах на государственной границе", проект закона "О принятии, утверждении и разрешении реализации Соглашения об обслуживании рисков между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ООО "GL International LTD" в связи с восстановлением и разработкой блока, в который входят нефтяные месторождения Бузовна-Маштага, Гала и Зиря в Азербайджанской Республике".

Кроме того, депутаты обсудят во втором чтении проекты законов о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", в закон "О государственной пошлине" и в закон "О приватизации государственного имущества".

В рамках заседания парламента также будут обсуждены в первом чтении законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс.

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