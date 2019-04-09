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Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
© Report

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, вошли 20 вопросов. 

Вначале будет выслушан отчет председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова о деятельности структуры в 2018 году.

В повестку также вошли проекты изменений в законы "О банках", "О фитосанитарном контроле", "Об экологической безопасности", "О страховой деятельности" и пр., а также в Налоговый, Таможенный, Гражданский, Трудовой и другие кодексы. 

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