Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, вошли 20 вопросов.
Вначале будет выслушан отчет председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова о деятельности структуры в 2018 году.
В повестку также вошли проекты изменений в законы "О банках", "О фитосанитарном контроле", "Об экологической безопасности", "О страховой деятельности" и пр., а также в Налоговый, Таможенный, Гражданский, Трудовой и другие кодексы.
İlkin PirəliАвтор новости