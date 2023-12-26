Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестку включено восемь вопросов

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку проходящего под председательством Сахибы Гафаровой заседания включено обсуждение 8 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Заявление Милли Меджлиса об возвращении западных азербайджанцев на историческую родину.

2. Законопроект Азербайджанской Республики "Об арбитраже" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медиации" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией законов Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (третье чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение).