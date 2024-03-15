Премьер-министр Азербайджана представил доклад о деятельности Кабмина в Милли Меджлисе

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Отчет о деятельности Кабинета Министров в 2023 году обсуждается в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, доклад представлен премьер-министром Али Асадовым.

Позже отчет будет обсужден депутатами.

В заседании также принимают участие члены правительства.

11:12

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включено обсуждение одного вопроса - будет заслушан отчет о деятельности Кабинета Министров в 2023 году.

Доклад представит премьер-министр Азербайджана Али Асадов.