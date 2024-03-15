Премьер-министр Азербайджана представил доклад о деятельности Кабмина в Милли Меджлисе

Отчет о деятельности Кабинета Министров в 2023 году обсуждается в Милли Меджлисе.
Как сообщает Report, доклад представлен премьер-министром Али Асадовым.
Позже отчет будет обсужден депутатами.
В заседании также принимают участие члены правительства.
11:12
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включено обсуждение одного вопроса - будет заслушан отчет о деятельности Кабинета Министров в 2023 году.
Доклад представит премьер-министр Азербайджана Али Асадов.