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Премьер-министр Азербайджана представил доклад о деятельности Кабмина в Милли Меджлисе

Премьер-министр Азербайджана представил доклад о деятельности Кабмина в Милли Меджлисе Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
15 марта 2024 г. 11:15
Премьер-министр Азербайджана представил доклад о деятельности Кабмина в Милли Меджлисе

Отчет о деятельности Кабинета Министров в 2023 году обсуждается в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, доклад представлен премьер-министром Али Асадовым.

Позже отчет будет обсужден депутатами.

В заседании также принимают участие члены правительства.

11:12

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включено обсуждение одного вопроса - будет заслушан отчет о деятельности Кабинета Министров в 2023 году.

Доклад представит премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

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