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Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание

Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:07
Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание

В Милли Меджлисе Азербайджана началось очередное пленарное заседание, в повестке 13 вопросов. 

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

В первую очередь парламентарии рассмотрят вопрос о повторном назначении  Кямрана Алиева на должность генерального прокурора Азербайджана.

Далее депутатам предстоит в третьем чтении обсудить изменения в законах "Об обеспечении единства измерений", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "О стандартизации" и "О техническом регулировании".

Также в третьем чтении будут рассмотрены поправки в Семейный и Гражданский кодексы, ряд законов, касающихся регистрации по месту жительства, прав ребенка, дорожного движения, социальной защиты детей, лишившихся родителей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной адаптации лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений.

Кроме того, парламентарии в третьем чтении рассмотрят изменения в Кодекс об административных проступках, законы "О судебных исполнителях", "Об исполнительном производстве", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах", поправки в Налоговый кодекс.

Повестка включает и учреждение юбилейной медали "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)" с соответствующим изменением в законе "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Ряд законопроектов будет рассмотрен во втором чтении. Среди них - поправки в Гражданский процессуальный кодекс, законы "Об исполнительном производстве", "О военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О трудовых пенсиях", Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы "О судах и судьях", "Об охране памятников истории и культуры".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Kamran Əliyevin yenidən Baş prokuror təyin edilməsinə baxılacaq

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