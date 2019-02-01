Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса в 2019 году.

Как сообщает Report, спикер Октай Асадов объявил заседание открытым.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Пленарное заседание продолжается.

*** 09:38

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня начинаются весенние заседания пленарной сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2019 году.

Как сообщает Report, в повестку первого пленарного заседания входит 38 вопросов.

Сначала депутаты утвердят план законодательных работ весенней сессии ММ на 2019 год, после рассмотрят вопрос о реорганизации Счетной, Дисциплинарной комиссий парламента.

На заседании обсудят проекты поправок в законы "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", "Об охране здоровья населения", "О приватизации государственного имущества", "О государственном языке в Азербайджанской Республике", "Об административном производстве", "О гражданстве Азербайджанской Республики", "Об автомобильном транспорте", "О личном учете в системе государственного социального страхования", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О социальном страховании", "Об адресной государственной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О страховании от безработицы", "О правах лиц с инвалидностью", "О занятости" и др., а также в Кодекс административных проступков, Трудовой, Семейный кодексы, Кодекс об исполнении наказаний.