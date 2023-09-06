Началось первое заседание комитета в рамках осенней сессии Милли Меджлиса

Началось первое заседание комитета в рамках осенней сессии Милли Меджлиса.

Началось первое заседание комитета в рамках осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в парламенте проходит заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

В повестку дня заседания включены следующие вопросы:

1. Отчет о проделанной работе в Комитете Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весенней и внеочередной сессий 2023 года.

2. Проект рабочего плана Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на осеннюю сессию 2023 года.

3. Проект закона Азербайджанской Республики ”Об утверждении ”Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны".

4. Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики “Об антимонопольной деятельности”, “О защите прав потребителей”, “О гражданской обороне”, “О зерне”, “О национальной безопасности”, “О государственной тайне”, “О подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике” и ”О драгоценных металлах и драгоценных камнях".