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Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 11:03
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

В повестку заседания включено рассмотрение 15 вопросов.

Парламентарии обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, а также в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике", "О воинской обязанности и военной службе", "О технической безопасности", "О лицензиях и разрешениях" и другие.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 15 məsələ var

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