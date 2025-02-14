Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.
В повестку заседания включено рассмотрение 15 вопросов.
Парламентарии обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, а также в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике", "О воинской обязанности и военной службе", "О технической безопасности", "О лицензиях и разрешениях" и другие.