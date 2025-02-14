Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

В повестку заседания включено рассмотрение 15 вопросов.

Парламентарии обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, а также в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике", "О воинской обязанности и военной службе", "О технической безопасности", "О лицензиях и разрешениях" и другие.