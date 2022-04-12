Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены следующие вопросы:
1. Представление об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка;
2. Представление о назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка;
3. Законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой республики и правительством Грузии о совместных учениях сил спецназа "Кавказский орел"".
4. Законопроект "О безопасности пищевых продуктов" (второе чтение).
5. Законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс" (второе чтение).
6. Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).