Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены следующие вопросы:

1. Представление об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка;

2. Представление о назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка;

3. Законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой республики и правительством Грузии о совместных учениях сил спецназа "Кавказский орел"".

4. Законопроект "О безопасности пищевых продуктов" (второе чтение).

5. Законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс" (второе чтение).

6. Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).