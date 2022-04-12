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Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
12 апреля 2022 г. 11:00
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены следующие вопросы:

1. Представление об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка;

2. Представление о назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка;

3. Законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой республики и правительством Грузии о совместных учениях сил спецназа "Кавказский орел"".

4. Законопроект "О безопасности пищевых продуктов" (второе чтение).

5. Законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс" (второе чтение).

6. Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).

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Версия на английском языке Next plenary session of Milli Majlis kicks off

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