Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, вошли 48 вопросов.

Это следующие законопроекты:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О политических партиях» (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике» (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О валютном регулировании» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О финансово-промышленных группах» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О товарных знаках и географических указателях» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года номер 768-IG (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильных дорогах» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О банках» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лотереях» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О государственном реестре недвижимости» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» (второе чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге» (второе чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О страховой деятельности» (второе чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях» (второе чтение);

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционных фондах» (второе чтение);

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» (второе чтение);

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение);

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики» (второе чтение);

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О паспортах» (второе чтение);

23. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» (второе чтение);

24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» (второе чтение);

25. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О специальных документах лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1997 года номер 421-IG (второе чтение);

26. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);

27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов» (второе чтение);

28. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О применении Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 8 декабря 1999 года номер 773-IG (второе чтение);

29. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года номер 168-IIG (второе чтение);

30. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (второе чтение);

31. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об административном производстве» (второе чтение);

32. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре населения Азербайджанской Республики» (второе чтение);

33. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О порядке выдачи свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 10 апреля 2007 года номер 267-IIIQ (второе чтение);

34. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

35. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

36. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

37. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О селекционных достижениях» (второе чтение);

38. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об аренде земли» (второе чтение);

39. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих» (второе чтение);

40. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении военной службы», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года номер 377-IG (второе чтение);

41. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

42. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» (второе чтение);

43. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

44. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электронной подписи и электронном документе» (второе чтение);

45. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики, и лиц, осуществляющих административно-техническую службу» (второе чтение);

46. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (второе чтение);

47. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальных пособиях» (второе чтение);

48. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном обслуживании» (второе чтение).