Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, вошли 48 вопросов.
Это следующие законопроекты:
1. Законопроект Азербайджанской Республики «О политических партиях» (второе чтение);
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» (второе чтение);
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике» (второе чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О валютном регулировании» (второе чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О финансово-промышленных группах» (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О товарных знаках и географических указателях» (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года номер 768-IG (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильных дорогах» (второе чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О банках» (второе чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лотереях» (второе чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О государственном реестре недвижимости» (второе чтение);
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (второе чтение);
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» (второе чтение);
15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге» (второе чтение);
16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О страховой деятельности» (второе чтение);
17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях» (второе чтение);
18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционных фондах» (второе чтение);
19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» (второе чтение);
20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение);
21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики» (второе чтение);
22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О паспортах» (второе чтение);
23. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» (второе чтение);
24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» (второе чтение);
25. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О специальных документах лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1997 года номер 421-IG (второе чтение);
26. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);
27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов» (второе чтение);
28. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О применении Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 8 декабря 1999 года номер 773-IG (второе чтение);
29. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года номер 168-IIG (второе чтение);
30. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (второе чтение);
31. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об административном производстве» (второе чтение);
32. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре населения Азербайджанской Республики» (второе чтение);
33. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О порядке выдачи свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 10 апреля 2007 года номер 267-IIIQ (второе чтение);
34. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
35. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
36. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
37. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О селекционных достижениях» (второе чтение);
38. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об аренде земли» (второе чтение);
39. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих» (второе чтение);
40. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении военной службы», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года номер 377-IG (второе чтение);
41. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);
42. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» (второе чтение);
43. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
44. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электронной подписи и электронном документе» (второе чтение);
45. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики, и лиц, осуществляющих административно-техническую службу» (второе чтение);
46. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (второе чтение);
47. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальных пособиях» (второе чтение);
48. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном обслуживании» (второе чтение).