Начальник главного управления: Мы еще не готовы к сокращению срока военной службы

Несмотря на обсуждение вопроса о сокращении срока срочной военной службы, Азербайджан еще не готов к реализации таких изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азер Бабаев на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Бабаев сообщил, что за период с 2020 по 2024 годы количество отсрочек от военной службы для продолжения образования увеличилось на 44 процента. При этом доля призывников в возрасте 30-35 лет ежегодно составляла лишь 0,2-0,3 процента от общего числа. "Если магистранты и резиденты будут освобождены от призыва, это не окажет значительного влияния на общий призывной ресурс", - отметил он.

Касаясь вопроса освобождения от службы лиц с двумя и более детьми, Бабаев указал, что подобная практика не применяется в соседней Турции.

Он также добавил, что только "Свидетели Иеговы" обращаются в Государственную службу за прохождением альтернативной службы. "Положение об альтернативной военной службе было утверждено в 1992 году, однако до сих пор отсутствуют правила его применения. Обращения поступают в основном от "Свидетелей Иеговы", - отметил он.