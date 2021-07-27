Началась встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана

В Милли Меджлисе проходит трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера.

В Милли Меджлисе проходит трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера.

Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос о расширении сотрудничества между законодательными органами трех стран.

Итоговым документом встречи станет подписание "Бакинской декларации". Кроме того, на 28 июля запланирована встреча председателя Великого Национального собрания Турции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

М.Шентоп посетит города Физули и Шуша.