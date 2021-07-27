О нас
Report Georgia
Аудио новости

Началась встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана 

Началась встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана  В Милли Меджлисе проходит трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера.
Милли Меджлис
27 июля 2021 г. 15:37
Началась встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана 
0 : 00
0 : 00

В Милли Меджлисе проходит трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера.

Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос о расширении сотрудничества между законодательными органами трех стран.

Итоговым документом встречи станет подписание "Бакинской декларации". Кроме того, на 28 июля запланирована встреча председателя Великого Национального собрания Турции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

М.Шентоп посетит города Физули и Шуша.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
В Баку открыт парк имени Полада Гашимова
ФотоВ Баку открыт парк имени Полада Гашимова
22 июля 2021 г. 11:15
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
23 июля 2021 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi