Началась осенняя сессия Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

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Проводится первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании под председательством Октая Асадова прозвучал государственный гимн.

Позже осенняя сессия была объявлена открытой.

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09.28

Сегодня начинается первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание Милли Меджлиса начнется с государственного гимна.

Повестка заседания включает 20 вопросов.

Это поправки в законы "О предупреждении насилия в семье", "О социальной службе", "О государственной заботе больным с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", "О профессиональном образовании", "Об образовании"; "О рекламе", "О правах ребенка", "О дошкольном образовании", "О кинематографии", "О средствах массовой информации", "Об издательском деле", "Об общественном телевидении и радиовещании", "О телекоммуникациях", "О театре и театральной деятельности", "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих", "О трудовых пенсиях" и "Об Азербайджанском обществе красного полумесяца" и т.д.