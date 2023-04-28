На заседании комитета Милли Меджлиса депутаты раскритиковали ситуацию в сфере образования

Сегодня в сфере образования существуют серьезные проблемы. Министерство науки и образования не может в полной мере выполнять свои функции в управлении общим и высшим образованием.

Сегодня в сфере образования существуют серьезные проблемы. Министерство науки и образования не может в полной мере выполнять свои функции в управлении общим и высшим образованием.

Как сообщает Report, об этом член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Джейхун Мамедов сказал на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, процессы в сфере образования идут очень медленно: "Существуют серьезные проблемы и в сфере высшего образования, качество которого оставляет желать лучшего. Сначала мы выдаем диплом, затем путем сертификации перепроверяем знания обладателя этого диплома, что говорит о недоверии к полученным им знаниям".

Депутат Этибар Алиев обратил внимание на нехватку учебных пособий для вузов и нехватку средств на перевод изданий: "Необходимо подготовить атлас новых профессий. Каких специалистов мы можем подготовить косметическими изменениями?! Также существуют проблемы в подготовке кадров, отвечающих требованиям рынка труда".

В ответ на замечание депутата о нехватке учебных пособий председатель комитета Бахтияр Алиев сказал, что Азербайджанский государственный экономический университет выделяет деньги авторам пособий, а необходимые пособия печатаются бесплатно.