На внеочередной сессии Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

Обнародована повестка намеченного на 6 июня первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Обнародована повестка намеченного на 6 июня первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.

На внеочередной сессии Милли Меджлиса рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение), законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (первое чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (первое чтение) и др. законопроекты.