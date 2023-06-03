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На внеочередной сессии Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

На внеочередной сессии Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов Обнародована повестка намеченного на 6 июня первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
3 июня 2023 г. 11:15
На внеочередной сессии Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

Обнародована повестка намеченного на 6 июня первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.

На внеочередной сессии Милли Меджлиса рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение), законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (первое чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (первое чтение) и др. законопроекты.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

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