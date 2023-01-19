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На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект "О высшем образовании"

На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект "О высшем образовании" В план законодательных работ весенней сессии парламентского комитета по науке и образованию включен вопрос разработки законопроекта "О высшем образовании".
Милли Меджлис
19 января 2023 г. 15:59
На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект О высшем образовании

В план законодательных работ весенней сессии парламентского комитета по науке и образованию включен вопрос разработки законопроекта "О высшем образовании".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев.

По его словам, в конце февраля – начале марта состоится расширенное заседание комитета, куда будут приглашены также сотрудники министерства науки и образования: "В период этой сессии планируется рекомендовать законопроект "О высшем образовании" на пленарное заседание парламента в I чтении".

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