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На строительство частных жилых домов и модульных школ в Лачыне потрачено более 347 млн манатов

На строительство частных жилых домов и модульных школ в Лачыне потрачено более 347 млн манатов В прошлом году на строительство индивидуальных жилых домов и модульных школ в освобожденном от оккупации Лачынском районе было потрачено более 347 млн манатов.
Милли Меджлис
24 мая 2023 г. 11:38
На строительство частных жилых домов и модульных школ в Лачыне потрачено более 347 млн манатов

В прошлом году на строительство индивидуальных жилых домов и модульных школ в освобожденном от оккупации Лачынском районе было потрачено более 347 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

В проекте отмечено, что на строительство индивидуальных жилых домов, модульных школ и др. в освобожденном от оккупации Лачынском районе было потрачено 347,6 млн манатов или 1,1 процента от фактических расходов государственного бюджета.

Напомним, что всего на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета 2022 года было выделено 4 млрд 311 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Laçında fərdi yaşayış evlərinin, modul tipli məktəblərin tikintisinə 347 milyondan çox vəsait istifadə olunub

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