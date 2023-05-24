На строительство частных жилых домов и модульных школ в Лачыне потрачено более 347 млн манатов

В прошлом году на строительство индивидуальных жилых домов и модульных школ в освобожденном от оккупации Лачынском районе было потрачено более 347 млн манатов.

В прошлом году на строительство индивидуальных жилых домов и модульных школ в освобожденном от оккупации Лачынском районе было потрачено более 347 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

В проекте отмечено, что на строительство индивидуальных жилых домов, модульных школ и др. в освобожденном от оккупации Лачынском районе было потрачено 347,6 млн манатов или 1,1 процента от фактических расходов государственного бюджета.

Напомним, что всего на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета 2022 года было выделено 4 млрд 311 млн манатов.