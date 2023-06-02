На создание социальных учреждений и реализацию целевых программ выделят дополнительные средства

На создание социальных учреждений и реализацию целевых программ будут выделены дополнительные средства.

На создание социальных учреждений и реализацию целевых программ будут выделены дополнительные средства.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2023 год“.

Так, средства, выделяемые на создание социальных учреждений и реализацию целевых программ, увеличиваются с 1 500 000 манатов до 2 600 000 манатов.

Отметим, что, согласно проекту, доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят в равной степени 217 668 334,50 манатов с ростом на 5 млн манатов (2,4%). В настоящее время доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год утверждены в размере 212 668 344,50 манатов, расходы - 212 668 344,50 манатов