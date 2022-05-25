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На создание генпланов городов в Карабахе потрачено 25 млн манатов

На создание генпланов городов в Карабахе потрачено 25 млн манатов "До сих пор на создание генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана было потрачено 25 млн манатов".
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 11:59
На создание генпланов городов в Карабахе потрачено 25 млн манатов

"До сих пор на создание генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана было потрачено 25 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год.

Напомним, что из 2 200 млн манатов, предусмотренных в госбюджете на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, в прошлом году в Азербайджане были израсходованы 99% или 2 178,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda şəhərlərin baş planlarının hazırlanmasına 25 milyon manat xərclənib

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