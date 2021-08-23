На следующей неделе депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул

На следующей неделе депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул.

На следующей неделе депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул.

Как передает Report, члены парламента будут отдыхать до 30 августа.

Согласно Конституции, Милли Меджлис ежегодно созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты парламента. Если 1 февраля и 30 сентября приходятся на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.

В соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на этот период, и депутаты отзываются из отпуска.