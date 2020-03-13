В Азербайджане продлен срок полного страхования вкладов

Законопроект "О полном страховании вкладов" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, законопроект был представлен председателем комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таиром Миркишили.

Председатель комитета отметил, что закон "О полном страховании вкладов" вступил в силу с 4 марта 2016 года и срок его действия истек 4 марта этого года: "Новый документ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым, предусматривает продление срока полного страхования вкладов до 4 декабря текущего года".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.