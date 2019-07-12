Бахар Мурадова: На сессии ПА ОБСЕ были обеспечены интересы Азербайджана

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"В принятой на 28-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге Итоговой декларации были учтены предложения Азербайджана, обеспечены наши интересы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила вице-спикер Бахар Мурадова.

По ее словам, уже несколько дней обсуждался указанный в ст. 22 декларации пункт: "Это вызвало серьезное недовольство в Армении. Согласно указанной статье, к конфликтам в Азербайджане, Грузии, Украине и Молдове впредь следует подходить с единой призмы. Такое происходит впервые. До этого три страны упоминались в другой статье, а к нагорно-карабахскому конфликту, являющемуся нынешней проблемой Азербайджана, проявлялось отношение в другой статье. Объединение этих вопросов в одну статью стало самым важным и сильным шагом вперед".

Спикер парламента Октай Асадов также расценил это как большое достижение.