На пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят вопрос депутата Эльданиза Салимова

Обнародовано время проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Обнародовано время проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, проведение первого пленарного заседания внеочередной сессии запланировано на 3 августа.

На заседании будет обсуждаться вопрос депутата Эльданиза Салимова.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.