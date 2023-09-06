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На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждена ситуация на Лачынской дороге

На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждена ситуация на Лачынской дороге На первом заседании осенней сессии Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Лачынской дороге.
Милли Меджлис
6 сентября 2023 г. 17:40
На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждена ситуация на Лачынской дороге

На первом заседании осенней сессии Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, председатель Комитета Зияфет Аскеров заявил, что Армения превратила продовольственный вопрос в инструмент против Азербайджана:

"Сегодня ни о каком продовольственном кризисе в Карабахе не может быть и речи. У проживающих там армян нет никаких проблем с продовольствием. Просто армяне так поступают под давлением определенных государств, организаций, чтобы сорвать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, чтобы этот вопрос затянулся и договор не был подписан. Все это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в создании архитектуры безопасности в регионе".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin ilk komitə iclasında Laçın yolundakı mövcud vəziyyət müzakirə edilib

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