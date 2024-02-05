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На освобожденных территориях обнаружены еще 94 мины и 150 боеприпасов, расчищено 336,5 га

На освобожденных территориях обнаружены еще 94 мины и 150 боеприпасов, расчищено 336,5 га С 29 января по 4 февраля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 16 противотанковых мин, 78 противопехотных мин и 150 неразорвавшихся боеприпасов.
Милли Меджлис
5 февраля 2024 г. 17:53
На освобожденных территориях обнаружены еще 94 мины и 150 боеприпасов, расчищено 336,5 га

С 29 января по 4 февраля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 16 противотанковых мин, 78 противопехотных мин и 150 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 336,5 гектара.

Операции по разминированию проводились ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunmuş ərazilərdə daha 94 mina, 150 sursat aşkarlanıb, 336.5 ha ərazi təmizlənib

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